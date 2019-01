Un Français sauvé par la marine israélienne raconte sa dérive en mer

« Je ne savais plus où j’étais, je n’avais presque plus d’eau. » Un navigateur français, qui a dérivé pendant un mois en Méditerranée avant d’être secouru par la marine israélienne, a raconté samedi sa mésaventure à une chaîne de télévision. Ce navigateur avait été récupéré jeudi soir alors qu’il naviguait radio cassée et sans gouvernail non loin des côtes de la bande de Gaza, territoire palestinien entre le rivage israélien et la frontière égyptienne, selon l’armée.

IDF Navy rescued a French sailor last night who was lost at sea for weeks with a broken radio and no steering system. Our soldiers came across his boat near the Gaza Strip, rescued him, and took him for medical treatment. May he make his way home safely soon! pic.twitter.com/yzknn4PXKn