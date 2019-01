De notre correspondant aux Etats-Unis,

Le 17 janvier 2019 restera peut-être dans l’histoire comme un tournant dans la présidence de Donald Trump. Selon des informations du site BuzzFeed, le président américain aurait demandé à son ex-avocat Michael Cohen de mentir lors de son témoignage au Congrès. Très prudents jusqu’à présent, plusieurs élus démocrates ont prévenu que si l’information était avérée, ils lanceraient une procédure d'impeachment contre le président américain. Voici pourquoi.

En décembre, Michael Cohen a été condamné à trois ans de prison, notamment pour avoir menti au Congrès lors de son audition à propos du projet avorté de construction d'une Trump Tower à Moscou pendant la campagne. Cohen avait assuré que les discussions s’étaient arrêtées en janvier 2016, alors que, selon l’enquête du procureur Robert Mueller, elles ont continué jusqu’à l’été, quand Donald Trump était assuré d’être le candidat républicain.

Selon BuzzFeed, l’avocat a menti à la demande de Donald Trump, qui cherchait à limiter son implication, alors qu’il assurait n’avoir « aucun lien financier » avec la Russie. Mais le président américain aurait eu au moins dix tête-à-tête avec son avocat pour discuter des progrès du projet, et il aurait donné son feu vert à l’organisation d’une rencontre avec Vladimir Poutine.

Une demi-douzaine d’élus démocrates de la Chambre ont réagi. « Si le président a ordonné à Cohen de mentir au Congrès, c’est de l’obstruction à la justice. Point barre », a déclaré David Cicilline. Selon Adam Schiff, qui préside désormais la commission de la Chambre sur le renseignement, si les allégations sont avérées, Donald Trump s’est rendu coupable de « subornation de témoin ». « Si l’article de BuzzFeed est vrai, le président Trump doit démissionner ou être destitué », renchérit Joaquin Castro.

Eric Holder, l’ancien Attorney general de Barack Obama, enfonce le clou : « Si c’est vrai – et toutes les preuves doivent être examinées – le Congrès doit commencer la procédure d’impeachment et Barr [le nommé à la Justice] doit communiquer les preuves pertinentes découvertes par Mueller. Il s’agit peut-être un tournant. »

If true - and proof must be examined - Congress must begin impeachment proceedings and Barr must refer, at a minimum, the relevant portions of material discovered by Mueller. This is a potential inflection point. https://t.co/iaZmiHgL7L