De toutes les accusations contre Donald Trump, c’est la plus grave. Le président américain aurait demandé à son ex-avocat Michael Cohen de mentir au Congrès à propos d’un projet de construction d’une Trump Tower à Moscou pendant la campagne, selon des révélations du site BuzzFeed basées sur le témoignage de deux sources policières. « Si le président a ordonné à Cohen de mentir au Congrès, c’est de l’obstruction à la justice. Point barre », a réagi l’élu démocrate David Cicilline.

En décembre, l’ancien avocat et « fixeur » de Donald Trump a été condamné à trois ans de prison, notamment pour un paiement à l’ex-pornstar Stormy Daniels, mais également pour avoir mentir au Congrès. Selon BuzzFeed, c’est Donald Trump qui lui aurait demandé de mentir à propos de la chronologie du projet immobilier. Cohen avait assuré aux élus que les discussions avec des officiels russes s’étaient terminées en janvier 2016, alors qu’elles se sont poursuivies au moins jusqu’à juin, quand Donald Trump était assuré de remporter la primaire républicaine.

Selon BuzzFeed, le président américain, qui a toujours répété qu’il n’avait aucun lien financier avec la Russie, a cherché par ce biais à minimiser son implication. Il aurait cependant eu au moins dix tête-à-tête avec son avocat pendant la campagne à propos du projet. Il aurait également répondu favorablement à la proposition de Michael Cohen, qui a cherché à organiser une rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine pendant la campagne pour faire avancer le projet, lui répondant : « Make it happen » (« Organise ça »)

De nombreux démocrates ont réagi, jeudi soir. Notamment le tout-puissant Adam Schiff, qui préside désormais la commission de la Chambre sur le renseignement. Selon lui, si les allégations sont vraies, Donald Trump s’est rendu coupable de « subornation de témoin ».

The allegation that the President of the United States may have suborned perjury before our committee in an effort to curtail the investigation and cover up his business dealings with Russia is among the most serious to date. We will do what’s necessary to find out if it’s true. https://t.co/GljBAFqOjh