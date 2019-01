Le shutdown vire à la querelle de bac à sable. Donald Trump a informé jeudi Nancy Pelosi, leader démocrate du Congrès, qu'il avait annulé son voyage à venir à l'étranger, soulignant dans un courrier chargé d'ironie qu'il serait préférable qu'elle reste travailler à Washington.

Cette lettre, rendue publique par la Maison Blanche, fait suite à la demande, formulée mercredi par Mme Pelosi, de reporter le traditionnel discours sur l'état de l'Union du président, prévu le 29 janvier, mettant en avant des raisons de sécurité.

President @realDonaldTrump’s letter to @SpeakerPelosi concerning her upcoming travel pic.twitter.com/TtBCvwp080