La tension autour du shutdown est montée d’un cran. Sous le couvert d’une suggestion, Nancy Pelosi a désinvité Donald Trump du discours sur l’état de l’Union, prévu pour le 29 janvier, à moins que la crise budgétaire qui paralyse une partie de l’administration américaine ne soit résolue d’ici là. Elle suggère au président de reporter le discours à une date ultérieure ou de le faire par écrit, comme c’était la tradition au XIXe siècle.

JUST IN: Speaker Nancy Pelosi sends letter to Pres. Trump calling for rescheduling of State of the Union address amid government shutdown. https://t.co/4gv9yuJA9j pic.twitter.com/z7admExoWj