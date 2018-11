Floride: Le candidat démocrate au poste de gouverneur concède sa défaite

Il ne deviendra pas le premier gouverneur noir de Floride cette année. Andrew Gillum, le candidat démocrate au poste, a annoncé samedi concéder sa défaite face au républicain Ron DeSantis, après de multiples dépouillements depuis les élections américaines du 6 novembre.

I want to congratulate @RonDeSantisFL on becoming the next Governor of the great state of Florida. My wife R. Jai and I could not be prouder of the way we ran this race. We could not be more thankful to my running mate, @ChrisKingFL and his wife Kristen.