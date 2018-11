Etats-Unis: La candidate démocrate Stacey Abrams jette l'éponge en Géorgie

La démocrate Stacey Abrams, première candidate noire à un poste de gouverneur aux Etats-Unis, a reconnu vendredi qu’elle ne dirigerait finalement pas son Etat de Géorgie tout en accusant son opposant républicain, Brian Kemp, d’avoir restreint l’accès des électeurs au scrutin.

Dans un discours passionné, Stacey Abrams a eu des mots très durs contre son adversaire, qui occupait jusqu’à récemment le poste de secrétaire d’Etat de Géorgie, chargé justement de superviser les élections dans cet Etat encore profondément marqué par les blessures de la ségrégation.

.@staceyabrams: "Movements for change are not built overnight, and they do not end when the polls close. We must continue the fight for progress...because the better, brighter Georgia we seek is always over the next hill." #gapol pic.twitter.com/rMUrHvrUxJ