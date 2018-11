Incendies en Californie: Avant-après, la destruction de Paradise en images

Vue aérienne de la destruction à Paradise, en Californie. — NOAH BERGER/AP/SIPA

Le Camp Fire a presque entièrement rasé la ville de Paradise, avec un bilan qui continue de s'alourdir de jour en jour, à plus de 60 morts et 630 disparus. Cette semaine, 20 Minutes s'est rendu dans cette ville de cendres. Ci-dessous, une comparaison permet de se rendre compte de l'ampleur de la destruction. Les images «avant» proviennent de Google Street View, capturées aux coordonnées GPS des paysages photographiés mardi. Il suffit de déplacer le «slider» de droite à gauche (ou de taper plusieurs fois à droite et à gauche sur smartphone).

La route d'accès sud de la ville

L'entrée sud de la ville

Le temple mormon de Paradise

Le parking du lotissement Paradise Gardens

Le lotissement Paradise Gardens

Une rue détruite, avec un drapeau encore debout

Un restaurant au nord de la ville

La vallée vue depuis l'autoroute 70

Le combat contre les flammes continue au nord de la ville