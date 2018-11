Julian Assange a été inculpé aux Etats-Unis, annonce WikiLeaks

Les chefs d’accusations ne sont pas encore connus. Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, qui a publié en 2010 de nombreux documents secrets américains, a été inculpé aux Etats-Unis, a annoncé WikiLeaks jeudi soir.

Des procureurs ont révélé par inadvertance, dans le cadre d’une autre affaire, l’existence de cette inculpation censée être secrète, a indiqué l’organisation. La nature exacte des chefs d’accusation retenus contre Julian Assange n’était pas connue immédiatement.

SCOOP: US Department of Justice "accidentally" reveals existence of sealed charges (or a draft for them) against WikiLeaks' publisher Julian Assange in apparent cut-and-paste error in an unrelated case also at the Eastern District of Virginia. https://t.co/wrjlAbXk5Z pic.twitter.com/4UlB0c1SAX