Incendies en Californie: Le bilan s'alourdit à 631 disparus et 63 morts

Chaque soir, le shérif du comté de Butte procède au funeste décompte des corps calcinés retrouvés lors des fouilles de la journée. Jeudi, le bilan du Camp Fire, qui a ravagé la ville de Paradise, dans le nord de la Californie, s’est alourdi de sept victimes, à 63 morts. Mais surtout, Kory Honea a partagé un chiffre effroyable : 631 personnes sont désormais portées disparues, contre 130 la veille.

