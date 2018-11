Brexit: Sommet européen le 25 novembre à Bruxelles pour signer l'accord de retrait

REUNION L’UE et le Royaume-Uni se sont entendus mercredi soir sur un projet d’accord de retrait de près de 600 pages...

Donald Tusk arborant fièrement le projet d'accord sur le Brexit, le 15 novembre 2018. — Pablo Garrigos/SIPA

Le président du Conseil européen Donald Tusk a annoncé ce jeudi la tenue d’un sommet le 25 novembre pour signer le projet d’accord de retrait du Brexi conclu mercredi soir avec le Royaume-Uni.

« Si tout se passe bien, il y aura un sommet extraordinaire pour finaliser et formaliser l’accord du Brexit. Il se tiendra le dimanche 25 novembre à 9h30 », a affirmé le dirigeant polonais lors d’une déclaration à Bruxelles. « L’accord est actuellement analysé par tous les Etats membres », dont les ambassadeurs auprès de l’UE se réuniront « cette semaine pour partager leur appréciation », a expliqué Donald Tusk.

« Pas de temps à perdre »

« J’espère qu’il n’y aura pas trop de commentaires », a-t-il ajouté. Parallèlement, la Commission doit continuer de discuter avec le Royaume-Uni de la déclaration politique sur la future relation entre Londres et l’UE, qui doit accompagner l’accord de retrait. Celle-ci pourrait être conclue mardi entre les deux négociateurs, avant d’être analysée par les Etats membres pendant 48 heures, c’est-à-dire jusqu’à jeudi.

« Bien que je sois triste de vous voir partir, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cet adieu soit le moins douloureux possible pour vous et pour nous », a conclu Donald Tusk. Le travail avec Londres pour terminer la déclaration sur la future relation « sera intense », a pour sa part prédit le négociateur en chef de la Commission européenne, le Français Michel Barnier. « Notre but est de finaliser le texte pour qu’il puisse être entériné par le Conseil européen. Nous n’avons pas de temps à perdre », a-t-il souligné.

