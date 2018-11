Emmanuel Macron, interviewé par Gilles Bouleau sur le porte-avions Charles de Gaulle, le 14 novembre 2018. — Capture d'écran LCI

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Relation avec Donald Trump, pouvoir d’achat, hausse du prix du carburant, popularité ou encore affaire Benalla, ce mercredi soir, Emmanuel Macron a répondu aux questions de Gilles Bouleau, en direct du porte-avions Charles-de-Gaulle. « Etre alliés, on se doit le respect », a-t-il réagi, après les tweets de Donald Trump. Le président français a contre-attaqué sur le ras-le-bol fiscal et évoqué « des erreurs » dans sa gestion de l’affaire Benalla. Tout ce qu’il faut retenir de cette interview est par ici

Voilà qui devrait encore diviser Parisiens et banlieusards. La maire de Paris Anne Hidalgo souhaite piétonniser le centre historique de la capitale, après l’opération des quais de Seine entérinée récemment par une décision de justice. Le projet concerne les quatre premiers arrondissements de la capitale, situés au cœur de Paris, rive droite, avec « la création d’une zone de circulation extrêmement restreinte, avec des navettes électriques autonomes ». Avant une adoption à terme de cette mesure, la mairie de Paris souhaite dans un premier temps élargir l’opération « Paris respire » - qui prévoit une piétonnisation de ces arrondissements tous les premiers dimanches du mois - pour la généraliser à tous les dimanches dès 2019.

Cette fois-ci serait-elle la bonne ? La Première ministre britannique Theresa May est enfin parvenue à un projet d’accord avec l’UE sur le Brexit. Le temps presse : la sortie officielle du Royaume-Uni est prévue le 29 mars 2019. Et avant cette date, il faudra impérativement que le fameux texte ait été validé par le parlement britannique et les parlements des 27 pays de l’union européenne. Theresa May entame donc une véritable course contre la montre en s’employant dès ce jeudi à convaincre le Parlement d’accepter le projet d’accord. Et la tâche s’annonce rude tant ce dernier suscite un grand scepticisme et une mutinerie dans le camp de la Première ministre, le Parti conservateur.