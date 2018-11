VIDEO. Incendies en Californie: «On a cru qu'on allait mourir», témoigne Elizabeth, une habitante de Paradise

Elizabeth Erle, une habitante de Paradise qui a tout perdu. — P.BERRY/20 MINUTES

Plusieurs milliers de pompiers américains combattaient mardi pour le sixième jour consécutif de gigantesques feux de forêt en Californie.

Paradise est une ville de 26.000 habitants qui a été littéralement rayée de la carte et où ont péri 48 des 50 victimes.

Elizabeth raconte à «20 Minutes» comment elle a échappé au pire.

De notre correspondant en Californie,

Plus de 7.000 maisons détruites. 50.000 personnes évacuées. Et un bilan qui ne cesse de s’alourdir, à 48 morts mardi soir. Le Camp Fire, qui a rasé la petite ville de Paradise, à 1h30 au nord de Sacramento, est l’incendie le plus meurtrier de l’histoire de la Californie. Elizabeth Erle, rencontrée mardi au centre d’accueil situé à l’église Neighborhood Church de Chico, raconte comment elle a survécu.

Elle a été réveillée par les flammes jeudi dernier un peu avant 8h00. « J’ai attrapé cette photo de ma fille et de ma petite fille, mon chien, et je suis partie. » Elizabeth, 56 ans, fait défiler sur son iPhone les images d’une route encerclée par les flammes. « Il y avait du feu et des voitures partout. Ma fille était coincée sur une autre route, on se parlait par téléphone. On a cru qu’on allait mourir. »

« Besoin de parler »

Elle parle vite puis s’arrête, en pleurs. Raconter son échappée lui fait revivre le traumatisme « mais elle a besoin de parler », estime Desley, une volontaire de la Croix-Rouge. Elizabeth serre son chien Bear dans ses bras et se reprend en regardant l’animal. « Je lui ai dit dans la voiture : ''Baba, on ne va pas mourir comme ça. Je vais te sauver''. »

Elizabeth, une habitante de Paradise, avec son chien Bear, réconfortée par Desley, une volontaire de la Croix rouge. - P.BERRY/20 MINUTES

Si sa famille et son chien ont survécu, la maison qu’elle louait a été rasée. Elizabeth est surtout en colère contre l’entreprise privée de gaz et d’électricité PG & E, qui avait signalé la veille de l’incendie des problèmes d’étincelles sur certaines installations. Mardi soir, les autorités n’avaient cependant pas encore déterminé l’origine du sinistre. Elizabeth hausse les épaules : « J’espère qu’on sera au moins indemnisés. »