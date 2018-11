Vin: La France applique-t-elle vraiment des droits de douane plus élevés que ceux des Etats-Unis, comme le soutient Trump?

Donald Trump aurait-il si peu apprécié son week-end à Paris ? Dans un tweet publié mardi, le président américain s'en est pris au vin, considéré comme un symbole de la France : « Au sujet du commerce, la France fait d’excellents vins, mais les Etats-Unis en font aussi. Le problème c’est que la France complique sérieusement la tâche des Etats-Unis pour la vente de vin en France, et fait payer d’importants droits de douane, alors que les Etats-Unis la facilitent pour le vin français, et font payer peu de droits de douane. Pas juste, doit changer ! »

On Trade, France makes excellent wine, but so does the U.S. The problem is that France makes it very hard for the U.S. to sell its wines into France, and charges big Tariffs, whereas the U.S. makes it easy for French wines, and charges very small Tariffs. Not fair, must change!