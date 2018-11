Allemagne: Un infirmier à domicile soupçonné d'avoir tué six patients

Un infirmier d'origine polonaise est soupçonné d'avoir tué six patients en Allemagne (illustration). — Michael Sohn/AP/SIPA

En Allemagne, un infirmier à domicile est soupçonné de six meurtres de patients âgés par injection d’insuline, ont indiqué ce mardi les enquêteurs. Arrêté à Munich en début d’année, cet homme de 36 ans né en Pologne et dont l’identité n’a pas été précisée, est également suspecté de trois autres tentatives d’homicides.

Il a admis durant l’enquête avoir fouillé les maisons et appartements de ses victimes présumées pour les voler.

De l’insuline sans raison médicale

Selon les enquêteurs, le suspect aurait reconnu avoir administré à des patients sans raison médicale de l’insuline, prescrite normalement pour le traitement du diabète, mais sans intention de les tuer.

Les investigations doivent se poursuivre dans les 68 lieux où cet infirmier, lui-même diabétique, a travaillé. Avant 2015, il avait déjà fait de la prison en Pologne pour des délits.

Un autre infirmier a avoué 100 meurtres

L’affaire intervient au moment où se déroule en Allemagne le procès de Niels Högel. A l’ouverture de son procès le 30 octobre dernier, cet ancien infirmier a avoué avoir tué 100 patients.

Entre 2000 et 2005, d’abord dans l’hôpital d’Oldenbourg puis dans celui de la commune voisine de Delmenhorst (Basse-Saxe), Niels Högel a injecté à des patients des médicaments pour provoquer un arrêt cardiaque avant de tenter de les ranimer, le plus souvent sans succès. Les enquêteurs évaluent le nombre total de ses victimes potentielles à plus de 200.