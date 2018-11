Gaza: Le Hamas annonce un cessez-le-feu avec Israël après une grave confrontation

PROCHE-ORIENT Israël et le Hamas auraient trouvé un accord mais la situation reste « très précaire » et peut exploser « de nouveau », selon une source diplomatique...

Un immeuble détruit par les frappes israéliennes à Gaza, le 13 novembre 2018. — Heidi Levine/SIPA

L’annonce intervient après la plus sévère confrontation entre les deux camps depuis la guerre de 2014. Le mouvement islamiste Hamas et les groupes armés palestiniens ont annoncé mardi un cessez-le-feu avec Israël conclu indirectement sur intercession égyptienne.

De son côté, le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni à huis clos pour discuter de la situation à Gaza, mais aucun accord n’a été trouvé quant aux moyens de régler la situation, ont indiqué des diplomates. « Les efforts de l’Egypte ont permis d’aboutir à un cessez-le-feu (…) et la résistance le respectera aussi longtemps que l’ennemi sioniste le respectera », ont annoncé les groupes palestiniens dans un communiqué conjoint.

La bande de Gaza était calme en soirée et les écoles, fermées en journée, devaient rouvrir mercredi matin, selon un journaliste de l’Agence France Presse sur place. Après l’annonce du cessez-le-feu, des milliers de Gazaouis ont participé à des manifestations de joie en plusieurs points de l’enclave palestinienne pour proclamer la « victoire sur Israël ».

La situation reste « très précaire » et peut exploser « de nouveau »

Aucune confirmation du cessez-le-feu n’a été obtenue de la part d’Israël qui se garde généralement de corroborer directement des accords de trêve avec ses ennemis palestiniens. Seul le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a démenti avoir soutenu un arrêt des opérations israéliennes.

En Egypte, intermédiaire historique à Gaza, le ministère des Affaires étrangères a appelé Israël, dans un communiqué après cette annonce, à « cesser immédiatement toutes les formes d’actions militaires ». Selon une source diplomatique ayant eu connaissance de l’accord, Israël et le Hamas se sont engagés à retourner « aux dispositions de l’accord de 2014 », après la guerre meurtrière qui les avait opposés durant l’été de cette année-là. Cette source a cependant souligné que la situation restait « très précaire » et pouvait exploser « de nouveau ».

Gaza et le territoire israélien alentour ont connu entre lundi après-midi et mardi une escalade faisant redouter une quatrième guerre depuis 2008 dans l’enclave sous blocus coincée entre l’Etat hébreu, l’Egypte et la Méditerranée. En moins de 24 heures, au moins sept Palestiniens ont été tués et 26 blessés par la riposte israélienne aux centaines de roquettes tirées de Gaza, qui ont fait un mort et des dizaines de blessés en territoire israélien.