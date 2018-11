Comment la relation entre Trump et Macron s'est-elle dégradée?

C’est la première fois qu'Emmanuel Macron a le droit à son propre tweet. Une petite gifle numérique, en quelque 40 mots, dont Donald Trump a le secret. « Le président Macron vient de suggérer que l’Europe construise sa propre armée pour se protéger contre les Etats-Unis, la Chine et la Russie. Très insultant mais peut-être que l’Europe devrait d’abord payer sa part à l’OTAN que les Etats-Unis subventionnent largement ! »

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!