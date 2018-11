VIDEO. Trump quitte les Macron à l'Elysée dans un grand nuage de fumée de sa Cadillac

Donald Trump, Emmanuel et Brigitte Macron derrière l'écran de fumée, à l'Elysée le 10 novembre 2018. — Ludovic MARIN / AFP

Fallait-il y voir une réponse (tardive) au « Make our planet great again » d’Emmanuel Macron, ou un clin d’œil légèrement vachard à la levée de boucliers que rencontre le président français face à la hausse de la fiscalité sur le carburant ? Après une rencontre sous le signe de l’apaisement samedi matin à l’Elysée, censée balayer les nuages formés par un tweet très agressif de Donald Trump, le pétaradant visiteur américain est reparti dans une épaisse fumée, soufflée par sa Cadillac au nez d’Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte.

Le couple Trump a quitté l'Elysée après un déjeuner avec Emmanuel et Brigitte Macron pic.twitter.com/69MKqhniL6 — BFMTV (@BFMTV) November 10, 2018

Comme le rapporte le Parisien, la « Cadillac One » blindée qui attendait le milliardaire et la First Lady américaine a enfumé la cour de l’Elysée, et les Macron, qui raccompagnaient leurs hôtes sur le perron, ont dû se frayer un chemin entre les volutes. Une scène qui a fortement amusé les internautes :

Un petit aperçu de l'épaisse fumée émise par les sorties d'échappement de l'imposante Cadillac de M. #Trump. Et une petite précision aussi, ce n'est pas un #diesel 😏



cc @EmmanuelMacron @FdeRugy @Anne_Hidalgo pic.twitter.com/ryW9SiZkx1 — Hugo Robert (@Hugo_Robert17) November 10, 2018

Et cette fumée de la voiture de #Trump ne va pas aider à l'urgence de la lutte contre le réchauffement climatique. https://t.co/fvotQStaEc — Nora Fraisse (@Marion13_4ever) November 10, 2018

Sommes nous obligés de voir sur #BFMTV la Cadillac présidentielle de Trump éjecter une quantité astronomique de fumée du pot d'échappement alors que la voiture est vide. Surtout quand l'écologie va mal — R'Medias (@r_medias) November 10, 2018