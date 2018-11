Etats-Unis: Au moins 9 morts dans l'incendie qui ravage le nord de la Californie

Un nouvel incendie fait rage dans le nord de la Californie. Vendredi soir, le bilan du Camp Fire s'est alourdi à neuf morts. Plus au sud, la célèbre station balnéaire de Malibu était menacée par un autre foyer qui se propageait rapidement.

Entire city of Malibu under mandatory evacuation order due to Woolseyfire. Fire continues to move quickly - 0% containment #WoolseyFire #malibu #california pic.twitter.com/tpur0DD4kX