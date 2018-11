VIDEO. Melbourne: L'attaque au couteau, qui a fait un mort, revendiquée par le groupe Etat islamique

Un cordon de police autour de la maison de Madeleine Pulver, la jeune Australienne qui a eu un engin explosif autour du cou, le 4 août à Sydney (Australie). — T.BLACKWOOD / AFP

Le groupe Etat islamique a revendiqué l’attaque au couteau, qui a fait un mort, à Melbourne, en Australie, ce vendredi, via son agence de propagande Amaq. L’assaillant, blessé pendant l’intervention de la police, est mort en détention. Deux autres personnes ont été blessées et transportées à l’hôpital.

« Nous traitons désormais ceci comme un événement terroriste », avait d’abord déclaré Graham Ashton, le patron de la police de l’Etat de Victoria, dans le sud de l’Australie. Le suspect, un homme originaire de Somalie connu des services de police, a été capturé par la police et est mort en détention. Le suspect était connu des autorités en raison de relations familiales et résidait en Australie depuis des décennies. Son véhicule 4x4 était rempli de bouteilles de gaz, a ajouté le patron de la police.

Une personne morte sur les lieux et deux autres transportées à l’hôpital

Armé d’un couteau, l’assaillant a tué une personne et en a blessé deux autres avant que la police ne tire sur lui et ne le capture. D’après des témoins, l’homme s’est mis à attaquer des piétons près de son pick-up en flamme. Une personne est morte sur les lieux et deux autres étaient soignées pour leurs blessures, a déclaré la police.

Sur des vidéos tournées par les témoins, on voit les policiers tenter d’arrêter l’attaquant sans violence pendant au moins une minute tandis que le suspect se précipite sur eux à plusieurs reprises en brandissant son arme. L’homme de grande taille, revêtu d’une tunique noire, fait des moulinets avec les bras en essayant de porter des coups de couteau près du pick-up en feu.

« Les circonstances exactes doivent encore être déterminées »

Deux passants tentent de venir en aide aux policiers, un homme armé d’une chaise de café, tandis qu’un autre, rapidement surnommé « le héros australien » sur les réseaux sociaux, essaye à plusieurs reprises de renverser l’agresseur avec un caddie de supermarché. Mais l’attaque se poursuit et au bout d’un moment, un policier fait usage de son arme et tire dans la poitrine du suspect.

La police a demandé à la population d’éviter de se rendre dans le secteur, ajoutant cependant qu’elle ne recherchait pas d’autres suspects. « Nous ne cherchons personne d’autre pour le moment ». Les enquêteurs ont également dépêché sur les lieux une équipe de démineurs pour sécuriser le quartier et examiner le véhicule en feu. « Les circonstances exactes doivent encore être déterminées. Le quartier a été bouclé », ont ajouté les enquêteurs en lançant un appel à témoins.