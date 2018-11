Harcèlement: Google fait son mea culpa et promet des changements

#METOO Des milliers d’employés de Google à travers le monde avaient observé jeudi dernier un arrêt de travail pour dénoncer l’omerta et exiger des changements…

Des milliers d'employés Google ont manifesté le 8 novembre 2018 à San Francisco pour dénoncer le harcèlement sexuel subit sur leur lieu de travail. — Noah Berger/AP/SIPA

L’heure est aux excuses et aux promesses de changement. Accusé d’avoir couvert des cas de harcèlement sexuel, Google a promis jeudi transparence et soutien aux victimes, répondant ainsi à la colère de milliers de salariés qui avaient manifesté la semaine dernière, inspirés à leur tour par le mouvement #MeToo.

« Il faut reconnaître que nous n’avons pas toujours fait ce qu’il fallait par le passé et nous en sommes sincèrement désolés », a écrit le patron du géant technologique Sundar Pichai dans un email aux salariés. « Clairement nous devons effectuer des changements », a-t-il poursuivi, accompagnant son message d’un billet de blog détaillant les mesures allant dans le sens « de plus de transparence » et de « soutien ».

Des victimes mieux soutenues

Google promet notamment de communiquer régulièrement le nombre de cas de harcèlement sexuels avérés dans l’entreprise et les mesures disciplinaires prises. Quant aux salariés faisant remonter de tels agissements, ils seront mieux soutenus et accompagnés, a assuré le groupe, qui vient de fêter ses vingt ans.

Comme le demandaient ses salariés, Google va aussi mettre fin à la « clause d’arbitrage » obligatoire, qui contraint les employés à recourir à une forme de médiation hors tribunaux plutôt qu’à un procès en cas de harcèlement ou d’agression sexuels. Elle sera désormais « optionnelle ».

« Décourager » la consommation « excessive » d’alcool

Cette clause est fréquente dans les entreprises américaines. Le groupe de réservation de voitures avec chauffeurs Uber y avait mis fin, sous la pression, en mai dernier, après une série de scandales. Google s’est aussi engagé à renforcer les formations obligatoires des salariés sur ce sujet ou encore, plus prosaïquement, à « décourager » la consommation « excessive » d’alcool, impliquée dans environ 20 % des cas de harcèlement rapportés en interne.

Le groupe, qui jouit pourtant d’une image de modernité et d’une ambiance de travail « cool », se voit donc à son tour rattrapé par le mouvement anti-harcèlement #Metoo, né dans la foulée des premières accusations contre le producteur de cinéma Harvey Weinstein l’an dernier.