VIDEO. Tuerie en Californie: «Chérie, je t'aime», le policier qui est intervenu est «mort en héros»

« Chérie, je dois répondre à une alerte, je t’aime. » Ce sont les derniers mots que le sergent Ron Helus a dits à sa femme au téléphone avant d’intervenir et d’être tué dans la fusillade qui a fait 13 morts dans un bar de Thousands Oaks, en Californie, mercredi soir. « Il est intervenu pour sauver des vies. Il est mort en héros », a salué le shérif du comté de Ventura, Geoff Dean, jeudi. Après 29 ans de service, Ron Helus devait prendre sa retraite l’an prochain.

