Ryanair licencie six employés pour une photo où ils «passent la nuit par terre» dans l'aéroport

Ryanair a licencié six membres d’équipage basés au Portugal, accusés d’avoir publié une « fausse photo » d’eux allongés par terre, destinée à dénoncer leurs conditions de travail, a-t-on appris mercredi auprès de la compagnie.

« Les six membres d’équipages de Porto ont été licenciés le lundi 5 novembre (…) pour faute grave, après avoir mis en scène une fausse photo » dans le but de faire croire « qu’ils avaient été "forcés de dormir sur le sol" de la salle d’équipage de Malaga » (sud de l’Espagne), a déclaré la compagnie aérienne low cost dans un communiqué.

Ryanair, englué depuis des mois dans des conflits avec ses employés dans plusieurs pays, a affirmé que sa réputation avait pâti de la publication de cette photo, qui avait suscité une polémique.

Le 14 octobre, alors que des tempêtes bloquaient le trafic aérien, une vingtaine de membres d’équipage basés au Portugal avait dû passer la nuit à l’aéroport de Malaga. D’abord dans la salle d’équipage de Ryanair, équipée de seulement quelques chaises selon les syndicats, puis dans la salle VIP normalement dédiée aux clients. Des employés s’étaient alors allongés par terre le temps d’une photo. Publiée sur Twitter et affirmant que les employés « dormaient sur le sol d’une salle d’équipage », elle avait servi à interpeller la direction.

This is a Ryanair 737 crew based in Portugal, stranded in Malaga, Spain a couple of nights ago due to storms. They are sleeping on the floor of the Ryanair crew room. RYR is earning €1.25 billion this year but will not put stranded crews in a hotel for the night. @peterbellew ? pic.twitter.com/lILWZVqqGj