« Vous êtes une personne horrible et malpolie», gros clash entre Trump et un journaliste de CNN

Scène assez surréaliste dans la salle de presse de la Maison Blanche. Alors qu’un journaliste de CNN insistait pour lui demander des précisions sur la caravane de migrants, Donald Trump s’est fâché tout rouge en conférence de presse, au lendemain de la défaite des républicains à la Chambre lors des midterms.

« Honnêtement, vous devriez me laisser diriger le pays, et vous dirigez CNN. Si vous le faisiez bien, peut-être que vos audiences seraient plus élevées », attaque le président, avant d’inviter le journaliste suivant à poser sa question.

Alors que Jim Acosta refuse de s’asseoir et continue de parler, une assistante de la Maison Blanche tente de lui arracher le micro. « Excusez-moi Madame, je… », commence le journaliste. « Ça suffit, rendez le micro », ordonne le président américain, le doigt levé. « CNN devrait avoir honte de vous employer. Vous êtes une personne horrible et malpolie, vous ne devriez pas travailler pour CNN. La manière dont vous traitez Sarah Huckabee (la press secretary de la Maison Blanche) est horrible », insiste le président américain.

Vient le tour du journaliste de NBC Peter Alexander, qui défend son confrère : « Je voyage avec Jim et je le vois travailler au quotidien, c’est un reporter scrupuleux. » « Je ne suis pas un de vos grands fans, pour être honnête » et « vous n’êtes pas le meilleur », rétorque le président. Qui conclut : « Quand vous diffusez des Fake News, et CNN le fait souvent, vous êtes l’ennemi du peuple. »

Dans la foulée, CNN a dénoncé dans un communiqué des « attaques contre la presse qui sont allées trop loin » de la part d’un président qui « ne respecte pas la presse libre ». Le républicain et ancien candidat Jeb Bush a également réagi, tweetant : « La presse n’est pas l’ennemie du peuple. La liberté de la presse est protégée par la Constitution. Les présidents n’apprécient pas toujours les questions parfois difficiles de la presse, mais le président Trump devrait respecter leur droit de les poser, et suffisamment respecter les Américains pour y répondre. »

The media is not the enemy of the people. The freedom of the press is protected by the Constitution. Presidents never enjoy pointed questions from the press, but President Trump should respect their right to ask them and respect Americans enough to answer them. https://t.co/JY3eAwX8RH