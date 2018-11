Après des mois de critiques, Donald Trump se sépare de son ministre de la Justice Jeff Sessions

«A votre demande, je soumets ma démission.» Dans sa lettre envoyée à Donald Trump mercredi, le ministre de la Justice (Attorney general) Jeff Sessions met les choses au clair: le président américain lui a demandé de partir. C'est la fin d'une relation tumultueuse entre les deux hommes, après des mois de critiques centrées sur la nomination du procureur Robert Mueller, chargé d'enquête sur la campagne de Donald Trump. Les démocrates ont d'ailleurs aussitôt appelé à protéger la mission du procureur.

SESSIONS: "At your request, I am submitting my resignation." pic.twitter.com/hSQXM1jilI