VIDEO. «Midterms» américaines: Au Texas, Beto O'Rourke perd l'élection mais relance l'espoir chez les démocrates

Beto O’Rourke a perdu les élections de mi-mandat au Texas. Dans une région traditionnellement ancrée à droite, ce député inconnu du grand public il y a encore deux ans, ex-rocker punk au CV politique peu étoffé mais avec du charisme à revendre, a bousculé les urnes. Il a acquis un statut d’étoile montante de la gauche américaine qui pourrait survivre à sa défaite.

We just want to say thank you to everyone who made this possible. Everyone who made us feel hopeful, everyone who inspired us. Everyone who became the most amazing campaign we could have ever hoped to belong to. Grateful that we got to do this with you. We love you. Goodnight! pic.twitter.com/1j6JnhtP0f