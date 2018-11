Des intellectuels français appellent à libérer la pakistanaise Asia Bibi

Asia Bibi a été acquittée après avoir été condamnée à mort pour blasphème — HANDOUT / BRITISH PAKISTANI CHRISTIAN ASSOCIATION / AFP

Malgré son acquittement par la justice pakistanaise, Asia Bibi est toujours incarcérée. Ce mercredi, plus d’une quarantaine d’intellectuels français ont signé un appel pour la libération « toutes affaires cessantes » de cette Pakistanaise chrétienne condamnée pour blasphème.

L’appel des intellectuels : «Liberté pour Asia Bibi!» https://t.co/htutgLVWCL — Figaro Vox (@FigaroVox) November 6, 2018

Cet appel, lancé par le philosophe Daniel Salvatore Schiffer, publié ce mercredi dans le quotidien Le Figaro, dénonce la sentence « abominable et rétrograde » qui avait frappé Asia Bibi. En 2010, elle a été condamnée à mort pour blasphème après une dispute avec des villageoises musulmanes au sujet d’un verre d’eau.

« Un enjeu de civilisation »

Les signataires, dont font partie des personnalités comme Elisabeth et Robert Badinter ou l’ex-ministre Luc Ferry, saluent le verdict « aussi juste que courageux » de la Cour suprême du Pakistan, qui avait décidé la semaine dernière d’acquitter la chrétienne.

Des islamistes exigent toujours son exécution, et poussent le gouvernement du Premier ministre Imran Khan à signer un accord controversé avec eux. Ce qui a conduit à « repousser » voire « annuler » la libération d’Asia Bibi, déplorent les signataires de l’appel, qui voient dans cette situation « une négation, sinon un outrage, au droit lui-même ». « Outre une question d’humanisme, c’est un enjeu de civilisation », ajoutent les signataires, invoquant les principes de « la tolérance religieuse, la pluralité des idées et (…) l’égalité entre les sexes ».

Lundi, la maire de Paris Anne Hidalgo s’était dite prête à accueillir Asia Bibi et sa famille dans la capitale française. L’époux de cette dernière a demandé l’asile pour sa famille et des proches en Grande-Bretagne, au Canada et aux Etats-Unis.