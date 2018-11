«Midterms» américaines: Dennis Hof, propriétaire de maisons closes et décédé le mois dernier, a été élu au Nevada

Dennis Hof, propriétaire de maisons closes et vedette de téléréalité, mais également candidat officiel du parti républicain à l'assemblée du Nevada, est décédé le 16 octobre. Et pourtant, il est en passe d’être élu à titre posthume en vertu du code électoral de cet Etat de l’ouest américain.

Personnalité truculente et contestée, même au sein de son parti, Dennis Hof a été retrouvé mort dans l’un de ses établissements, le « Love Ranch », selon le shérif du comté de Nye, situé à environ 250 km de Las Vegas.

Looks like Brothel owner Dennis Hof, who died, is going to win an assembly seat. Only in Nevada pic.twitter.com/J17CYPKwpZ