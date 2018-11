21h00 : C’est parti !

Bonsoir à tous, c’est parti pour une nuit de folie. Quelques tweets de la matinée pour commencer

Certains ont fait la queue tôt pour voter à l’ouverture des bureaux de vote (ici en Virginie). Tout va sans doute se jouer sur la participation, et les Américains ne sont pas vraiment les rois du civisme : en général, elle tourne à 60 % pour une présidentielle et 40 % pour les midterms. Cette année, 36 millions d’Américains ont déjà voté avant le jour J, une hausse de 30 % par rapport à 2014.

L’ex-avocat de Donald Trump a voté. Michael Cohen, qui est désormais inscrit comme un démocrate, a écrit il y a quelques jours que ces midterms « sont peut-être l’élection la plus importante de notre vie ». Rien que ça.

Beto O’Rourke a voté en famille. Le démocrate qui monte espère créer la surprise face à Ted Cruz au Texas, mais ça sera quand même compliqué (il comptait environ 5 points de retard sur le républicain dans les sondages). Mais une courte défaite dans un Etat conservateur pourrait lui servir de tremplin pour se lancer sur la scène nationale en 2020.

This morning, @staceyabrams kicked off Election Day in Albany – the same place where our people-powered movement began almost a year and a half ago!



