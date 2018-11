Cameroun: Soixante-dix-neuf élèves enlevés dans une zone anglophone

Soixante-dix-neuf élèves ont été enlevés ce lundi dans la région du nord-ouest du Cameroun, à la veille de la prestation de serment du président Paul Biya. Il s’agit du plus important kidnapping dans cette zone anglophone depuis le début du conflit entre des séparatistes et l’armée.

« Trois encadreurs » de la Presbyterian Secondary School de Bamenda (capitale régionale du Nord-Ouest) ont également été enlevés, a indiqué le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Issa Tchiroma Bakary.

Ces trois « encadreurs » sont le principal de l’établissement, un enseignant et un chauffeur, selon une source gouvernementale camerounaise. « Les recherches pour retrouver les otages ont été lancées, la mobilisation est totale. » D’après une autre source proche de l’établissement, les « élèves enlevés seraient essentiellement des garçons ».

Dans une vidéo de six minutes obtenue par l’AFP, onze garçons d’une quinzaine d’années déclinent un à un, en anglais, leur identité, et indiquent avoir été enlevés par les « Amba boys », les séparatistes anglophones. « Nous allons ouvrir nos propres écoles ici, nous allons rester ensemble et combattre pour l’Ambazonie », l’Etat que les séparatistes entendent créer, indique un homme.

Cet enlèvement de masse survient à la veille de la prestation de serment du président Paul Biya, 85 ans, au pouvoir depuis 1982 et réélu pour un septième mandat. « Des enfants sont une fois de plus victimes d’une crise qui n’est pas la leur. RIEN ne peut justifier l’enlèvement d’enfants innocents ! », a réagi sur les réseaux sociaux Allegra Maria Del Pilar Baiocchi, coordonnatrice humanitaire de l’ONU pour le Cameroun.

“Today, more than 80 people, including many children, were reported to have been abducted from a school in Bamenda, North-West region, Cameroon.” “UNICEF strongly condemns the reported attack and calls for the immediate and unconditional release of all the children abducted.” pic.twitter.com/HO7VPOPiFm