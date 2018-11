VIDEO. Etats-Unis: Des dizaines de milliers de dollars levés pour le prof qui a frappé un élève face à ses insultes racistes

La scène a été filmée par un téléphone portable. — KTLA

L'incident a provoqué une vive émotion en Californie, et de nombreux soutiens, y compris financiers, à l'enseignant. Un professeur de musique dans un lycée du sud-ouest de cet Etat de la côte ouest américaine risque des poursuites pour avoir frappé à plusieurs reprises un élève qui lui lançait des insultes racistes, le traitant notamment de « nègre ».

L’incident, filmé vendredi par un des lycéens présents à l’aide d’un téléphone portable, montre l’enseignant de 64 ans, Marston Riley, aux prises avec un élève de 14 ans auquel il demande de quitter la classe en raison d’une tenue vestimentaire non conforme.

Selon des élèves interrogés par la télévision locale KTLA, l’adolescent a refusé d’obéir et s’est levé, traitant plusieurs fois son professeur noir de « nègre » et jetant sur lui un ballon de basket. La vidéo de l’incident montre Marston Riley perdre soudainement son sang-froid et asséner une série de coups de poing au lycéen, qui semble en avoir rendu un. Il aura fallu l’intervention d’autres élèves et d’agents de sécurité du lycée Maywood Academy, pour interrompre l’empoignade.

Elèves, collègues et parents d’élèves prennent la défense de l’enseignant

Le lycéen, qui n’a pas été identifié, souffrait de blessures légères et a été brièvement hospitalisé, ont souligné les services du shérif du comté de Los Angeles dans un communiqué. Quant à Marston Riley, il a été arrêté pour violences sur mineur et relâché samedi après avoir versé une caution. Il doit comparaître devant un tribunal le 30 novembre.

De nombreux élèves, collègues et parents d’élèves ont pris la défense de l’enseignant, estimant que le lycéen l’avait poussé à bout. Des dizaines de personnes ont également soutenu l’enseignant sur les réseaux sociaux. Mais certains parents sont scandalisés qu’il ait pu lever la main sur un élève.

« J’ai déjà eu ce professeur et je n’ai eu aucun problème avec lui », a déclaré un lycéen à KTLA. « C’était vraiment un gentil prof, je l’ai toujours respecté. Il avait toujours de bonnes relations avec ses élèves ».

40.000 dollars récoltés pour payer ses frais de justice

Cecilia Diaz Jimenez, ancienne enseignante du lycée Maywood Academy, a ouvert sur internet une « cagnotte » pour aider Marston Riley, « une personne formidable et un prof formidable », à payer ses frais de justice. En deux jours, elle a déjà atteint l'objectif de 50.000 dollars (44.000 euros), quelque 2.800 personnes ayant donné plus de 70.000 dollars lundi.

« Nous pouvons être partagés sur ce qui s’est passé. Mais vous devez savoir que ce n’est pas la première fois que Marston Riley est agressé, que ce soit physiquement ou verbalement », précise Cecilia Jimenez. « Nous prenons cette affaire très au sérieux et condamnons toute forme de violence ou d’intolérance », ont déclaré dans un communiqué les responsables de l’éducation publique pour le district de Los Angeles.