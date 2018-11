«Midterms» américaines: Fox News retire le spot électoral anti-migrants de Trump

Trop c’est trop, même pour Fox News. La chaîne conservatrice, dont plusieurs présentateurs affichent leur soutien à Donald Trump, a retiré de l’antenne un spot électoral anti-migrants produit par la campagne du président américain. La chaîne NBC en a fait autant et Facebook a également retiré cette publicité qui fait le parallèle entre un criminel mexicain et les convois de migrants en route vers la frontière américaine de sa plateforme. La régie de CNN avait refusé l’annonce, qualifiant le clip de « raciste ».

« Après examen, Fox News a retiré la publicité hier et elle n’apparaîtra plus ni sur Fox News ni sur Fox Business Network », a indiqué la présidente de la vente d’espaces publicitaires pour la chaîne, Marianne Gambelli, à la veille d'élections parlementaires cruciales.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G