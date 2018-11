British Airways: Un vol Orlando-Londres met trois jours à arriver à destination

Un avion de British Airways sur le tarmac de l'aéroport de Londres. — Daniel LEAL-OLIVAS / AFP

Ils ne sont pas près d’oublier ce voyage. Les passagers du vol Orlando-Londres de British Airways, qui auront mis trois jours à arriver à destination, ont laissé éclater leur colère sur les réseaux sociaux.

Un trajet cauchemardesque pour les 200 passagers du vol British Airways BA2036. Alors qu’il devait décoller jeudi dernier d’Orlando (Floride) à destination de Londres, le départ a d’abord été retardé de 24 heures et reprogrammé vendredi soir. Mais l’avion n’a effectué qu’une partie du trajet et s’est posé à New York.

Une nuit dans les allées de l’aéroport

Faute de places dans les hôtels, en raison du marathon de New York, les 200 passagers ont passé la nuit dans l’aéroport. Le vol est finalement arrivé à Londres dimanche matin, avec 72 heures de retard.

Dans un communiqué de presse, la compagnie britannique, British Airways, a expliqué que l’avion était resté au sol, par précaution, après des problèmes techniques. Laissés sans aucune information, une partie des passagers ont laissé éclater leur colère sur les réseaux sociaux.

#BA2036 deplorable service. Cannot believe our children had to sleep on the floor of an airport terminal for five and a half hours whilst you advise that you are looking after us. pic.twitter.com/sPXUFnmZgX — Rosie slater watts (@SlaterRosie) November 3, 2018

« Service déplorable. Je ne peux pas croire que nos enfants ont dû dormir sur le plancher d’un terminal d’aéroport pendant cinq heures et demie, alors que vous affirmez que vous vous occupez de nous. »

Finally back at LGW after the worst 3 days. I can’t think of strong enough words to describe the disgusting @British_Airways customer service we received. My daughter also had to spend her 2nd birthday in JFK airport. Exhausted and angry. #ba2036 — Lee Sullivan (@Lee_Sullivan85) November 4, 2018

« Enfin de retour à Londres après les trois pires jours. Je n’ai pas de mots assez forts en tête pour décrire le service clientèle dégoûtant de @British_Airways que nous avons reçu. Ma fille a également dû passer son deuxième anniversaire à l’aéroport JFK. Epuisée et en colère. »

@British_Airways so this plane should have left MCO 7:25pm Thursday it is now 7:25pm Saturday and we find ourselves in JFK still not boarded. Constant examples of sheer incompetence and lies. @SkyNews @NBCNews #BA2036 — Tom Humphries (@th3s) November 3, 2018

« Donc cet avion devait quitter Orlando jeudi à 19h25, nous sommes maintenant samedi, 19h25, et nous nous trouvons à JFK, sans avoir embarqué. Des exemples constants de pure incompétence et de mensonges. »