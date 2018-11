VIDEO. Italie: Les inondations mortelles relancent le débat sur les constructions illégales

Une famille de 9 neuf personnes est morte dans sa maison de Casteldaccia à Palerme, en Sicile, le 4 novembre 2018. — Igor Petix / IPA/SIPA

« Combien de morts et de tragédies faudra-t-il encore ? » L’heure est au bilan en Italie, après les inondations meurtrières qui ont ravagé le pays la semaine dernière. Après la mort d’une famille dans une maison en Sicile, le débat sur les constructions illégales qui fleurissent partout en Italie a été relancé.

Trente personnes ont trouvé la mort en Italie après les violentes inondations qui ont touché le pays pendant une semaine. Samedi dernier, une famille de neuf personnes est morte noyée à Casteldaccia, près de Palerme, en Sicile, quand l’eau et la boue d’une rivière en crue ont submergé la maison où ils dînaient. Un drame qui a relancé le débat sur les constructions illégales. La maison, dont les occupants n’étaient que locataires, avait été construite sans permis et trop près de la rivière et faisait l’objet d’un ordre de démolition établi en 2008, selon le maire de Casteldaccia.

« On continue de construire des maisons dans le lit des rivières »

Selon l’institut national de statistiques Istat, près de 20 nouveaux bâtiments sur 100 en Italie n’ont pas de permis de construire. Si le taux de construction illégale se limite à 6,7 % dans le nord, il monte à 19 % dans le centre du pays et atteint 47 % dans le sud. Le record revient à la Campanie, la région de Naples, où 64 % des constructions n’ont pas de permis. Pourtant, si 16.500 ordres de démolition ont été émis dans la région entre 2004 et 2018, moins de 500 constructions ont effectivement été détruites.

Fabio Spatafora, ancien maire de Casteldaccia, a expliqué que les municipalités manquent de moyens : « Si le propriétaire ne respecte pas l’ordre de démolition, la commune doit racheter la propriété ou l’abattre et souvent, elle n’a pas les fonds ». « Combien de morts et de tragédies faudra-t-il encore ? », s’est donc interrogé Stefano Ciagani, responsable de l’organisation de défense de l’environnement Legambiente. On continue de construire des maisons dans le lit des rivières parce qu’en Italie, il y a toujours une amnistie qui finit par passer. »