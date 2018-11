Corée du Nord: Un rapport sur les abus sexuels qualifié de «manigance» et de «provocation»

La Corée du Nord a rejeté ce dimanche un rapport de Human Rights Watch (HRW) sur les abus sexuels commis notamment par des policiers sur des femmes. Le pays estime qu’il s’agit d’une « manigance politique » destinée à « ternir [son] image ».

Ce rapport, publié jeudi 1er novembre, se base sur des entretiens avec 54 transfuges nord-coréens. Le HRW y dépeint un sombre tableau de viols et abus sexuels perpétrés par des forces de l’ordre (gardes-frontières, civils en position d’autorité).

"They consider us [sex] toys. We are at the mercy of men."



