Pakistan: Le mari d'Asia Bibi demande l'asile pour sa famille

DROITS La famille d’Asia Bibi demande l’asile aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada...

Asia Bibi a été acquittée après avoir été condamnée à mort pour blasphème — HANDOUT / BRITISH PAKISTANI CHRISTIAN ASSOCIATION / AFP

Le mari d’Asia Bibi réclame l’asile pour sa famille aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne ou au Canada alors que le sort de la Pakistanaise, acquittée cette semaine après avoir été condamnée à mort pour blasphème, demeure très incertain dans son pays.

« Je demande au président Donald Trump de nous aider à partir. Après cela, je demande à la Première ministre britannique (Theresa May) de faire de son mieux pour nous aider », a déclaré Ashiq Masih dans un message vidéo vu par l’AFP. Le mari d’Asia Bibi a également sollicité l'« aide » du Premier ministre canadien Justin Trudeau.

« La famille demande l’asile aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Canada », a déclaré à l’AFP Wilson Chowdhry, le président de l’association des chrétiens pakistanais de Grande-Bretagne, qui aide Asia Bibi et sa famille depuis des années.

« Ces pays ont les plus grandes communautés de chrétiens pakistanais » et l’on y parle l’anglais, une langue qu’apprennent les filles d’Asia Bibi, mais qu’elle-même et son mari ne parlent pas, a-t-il expliqué.

Sa libération incertaine

Dans la vidéo, Ashiq Masih demande également l’asile pour Joseph Nadeem, qui a hébergé sa famille depuis la condamnation à mort de sa femme pour blasphème en 2010. « Si Asia Bibi quitte le pays, chaque membre de sa famille, chaque personne associée à elle, sera tuée », a affirmé Wilson Chowdhry.

Préalable à son départ du Pakistan, la libération de la chrétienne, qui semblait acquise après son acquittement mercredi par la Cour suprême, paraît toutefois incertaine.

Le gouvernement a signé dans la nuit de vendredi à samedi un accord controversé avec des manifestants islamistes qui ont paralysé le pays trois jours durant. Il s’y est notamment engagé à lancer une procédure visant à interdire à Bibi de quitter le territoire et à ne pas bloquer une requête en révision du jugement d’acquittement initiée par un religieux.

Asia Bibi, bien que libérée par la justice, reste donc incarcérée à Multan (centre).

Samedi, Ashiq Masih avait demandé au gouvernement de « renforcer la sécurité » de son épouse « en prison ». L’avocat de la chrétienne, Saif-ul-Mulook, a de son côté annoncé à l’AFP son départ du Pakistan, où la question du blasphème est extrêmement épineuse.