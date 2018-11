VIDEO. Italie: Douze morts dans des inondations en Sicile, dont une famille de 9 personnes

Les corps de neuf membres d’une même famille, dont des enfants âgés de 1 an, 3 ans et 15 ans, ont été récupérés dans leur maison de campagne à Casteldaccia...

Douze personnes, dont une famille de neuf personnes, ont trouvé la mort dans la région de Palerme en Sicile, en raison d’ inondations provoquées par des rivières sorties de leur lit, ont annoncé dimanche les pompiers.

Selon les médias italiens, le bilan des morts s’est alourdi ce dimanche matin avec la découverte de deux personnes d’origine sicilienne vivant en Allemagne - un homme et une femme- bloquées à l’intérieur de leur véhicule dans un torrent de la région d’Agrigente, un peu plus au sud.

Les corps des neuf membres de la même famille, dont des enfants âgés de 1 an, 3 ans et 15 ans, ont été retrouvés dans la localité de Casteldaccia, une commune côtière à l’est de Palerme, ont annoncé les pompiers. Les six autres victimes sont âgées de 32 ans à 65 ans.

Une personne toujours disparue

Un gérant de station-service de 44 ans a également trouvé la mort samedi soir dans la commune de Vicari en essayant de rejoindre son lieu de travail où un employé était bloqué, précise Agi. Un passager, non encore retrouvé, se trouvait à bord de la voiture emportée.

Les autorités sont sans nouvelles d’un médecin qui circulait dans les environs de la ville de Corleone et semble avoir dû abandonner sa voiture sur une route en raison des intempéries.

L’armée a été déployée pour vérifier les conditions des principales routes de la région, coupées à de nombreux endroits à la circulation.

Des vents violents et de très fortes pluies avaient déjà fait vingt morts cette semaine dans d’autres régions d’Italie, selon un décompte de la protection civile. Vendredi, deux personnes avaient trouvé la mort, dont une femme âgée de 87 ans et une touriste allemande âgée de 62 ans frappée par la foudre en Sardaigne.

20 Minutes avec AFP