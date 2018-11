Floride: Deux femmes tuées dans un club de yoga, le tueur s'est suicidé

MEURTRE Il y a aussi deux blessés dans un état stable et trois autres qui ont été soignés et ont pu rentrer chez eux…

Les autorités prennent en charge les victimes du club de yoga en Floride, le 3 novembre 2018. — MARK WALLHEISER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Un homme a fait deux morts et cinq blessés en tirant vendredi dans un établissement spécialisé dans les cours de yoga à Tallahassee, en Floride, a indiqué le chef de la police locale, précisant que le tireur était aussi décédé.

Deux blessées sont dans un état stable, et trois blessés ont été traités et sont rentrés chez eux, selon la police. Les deux personnes tuées étaient deux femmes âgées de 61 et 21 ans.

Samedi, la police a annoncé que le tireur s’appelait Scott Beierle, âgé de 40 ans.

Des motivations encore floues

« A environ 17h47, la police de Tallahassee a répondu (à un appel) en référence à une fusillade. En arrivant sur place, les policiers ont trouvé plusieurs victimes souffrant de blessures par balle », a déclaré Michael DeLeo, lors d’une brève conférence de presse.

Le tueur est entré en se faisant passer pour un client, et a ouvert le feu avec une arme de poing. « Les clients se sont battus avec l’assaillant pour le stopper », indique la police. Après quoi l’homme a retourné l’arme contre lui, trouvant ainsi la mort. Le chef de la police a rendu hommage au « courage » des personnes sur place.

Selon le site BuzzFeed, le tueur avait téléchargé sur YouTube des vidéos de lui-même prononçant des discours violemment racistes et misogynes.