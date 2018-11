Yémen: La fillette qui avait fait la Une du «New York Times» est décédée

Sa photo, difficilement soutenable, est devenue le symbole de la famine et de la guerre au Yémen. Amal Hussain, 7 ans, dont le cliché avait été publié par le New York Times pour alerter sur la situation qui touche le pays depuis 2015, est décédée de malnutrition, a annoncé le quotidien ce vendredi.

La petite fille, recroquevillée sur un lit d’hôpital, avait fait la Une du quotidien américain. Elle avait été censurée un temps par Facebook en raison de sa nudité.

« Je suis désolé de vous informer qu’Amal Hussein est décédée », a tweeté jeudi le responsable de l’édition internationale du journal américain, Michael Slackman.

I am sorry to report that Amal Hussain is dead. The 7-year-old, featured in a searing photograph by @tylerhicksphoto, died from malnutrition caused by the Saudi led war against Yemen. “My heart is broken,” her mother said. Amal Hussain, 2011-2018 https://t.co/FQfPmMP6de