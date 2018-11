VIDEO. Chine: Un bus fait une chute mortelle après une dispute entre une passagère et le conducteur

Le bus, qui a chuté d'un pont au dessus de la rivière Yangtze entraînant la mort d'au moins 13 personnes, a été repêché le 1er novembre 2018, à Chongqing en Chine. — STR / AFP

Un véritable drame a eu lieu, dimanche, en Chine après une dispute entre le conducteur et une passagère. Le véhicule a chuté d’un pont, provoquant la mort d’au moins 13 personnes, à Chongqing, après une altercation à bord, ont indiqué les autorités ce vendredi.

Sur la vidéosurveillance du bus, diffusée par la police, une passagère frappe le chauffeur du bus à la tête, avant que ce dernier ne réplique. Le conducteur met un grand coup de volant et percute une voiture, avant de foncer dans la barrière de sécurité et de chuter du pont qui enjambe le Yangtsé. Quinze personnes se trouvaient à bord du car, au moment de l’accident. Pour le moment, seuls 13 corps ont été repêchés par les autorités.

Plus de 70 bateaux, des plongeurs et des robots sous-marins mobilisés

Selon la police, Mme Liu, une passagère de 48 ans, se serait approchée du chauffeur après avoir oublié de descendre à un arrêt. Devant le refus de celui-ci de s’arrêter, ils auraient commencé à échanger des « propos agressifs ». Après l’accident, les secours ont dépêché sur place plus de 70 bateaux, des plongeurs et des robots sous-marins afin de retrouver l’épave du bus et d’extraire les corps de l’eau.

« Quinze vies ont été perdues en l’espace d’un instant. Les leçons de tout cela sont très douloureuses », a indiqué la police dans un communiqué. La Chine a enregistré en 2015 quelque 58.000 décès sur les routes du pays, selon les autorités.