VIDEO. Affaire Jamal Khashoggi: Le corps a été démembré pour être «dissous» plus facilement

Le journaliste et opposant Jamal Khashoggi a été tué dans le consulat d'Arabie saoudite en Turquie le 2 octobre 2018. — AFP

« Ils ne se sont pas contentés de le démembrer, ils s’en sont débarrassés en le dissolvant ». Le corps du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, tué le 2 octobre dans le consulat de son pays à Istanbul, a été démembré pour pouvoir être « dissous » plus facilement, a affirmé un conseiller du président turc cité ce vendredi par le quotidien Hürriyet.

« Nous voyons à ce stade qu’ils ne se sont pas contentés de le démembrer, ils s’en sont débarrassés en le dissolvant », a déclaré Yasin Aktay, conseiller du président Recep Tayyip Erdogan au quotidien. « Selon les dernières informations dont nous disposons, la raison pour laquelle ils ont découpé le corps, c’est pour le dissoudre plus facilement », a-t-il ajouté. L’éditorialiste Jamal Khashoggi, collaborateur du Washington Post, a été tué le 2 octobre dans le consulat saoudien d’Istanbul où il s’était rendu pour des démarches administratives en vue de son mariage avec une Turque.

« Ils voulaient s’assurer de ne laisser aucune trace du corps »

Après avoir d’abord affirmé que Khashoggi avait quitté le consulat peu après s’y être rendu, puis soutenu qu’il était mort dans une rixe, Ryad a fini par évoquer une « opération non autorisée » par le pouvoir. Dans un communiqué publié mercredi, le parquet d’Istanbul a affirmé que « la victime a été démembrée » et que l'« on s’en est débarrassée », sans pourtant préciser comment.

Après les déclarations du parquet, un responsable turc a déclaré au Washington Post que les autorités examinent une piste selon laquelle son corps aurait été dissous dans de l’acide au consulat ou dans la résidence du consul toute proche. « Ils voulaient s’assurer de ne laisser aucune trace du corps », a ajouté Yasin Aktay, un ami du journaliste décédé. « Tous les endroits où nous menaient les caméras de surveillance ont été examinés, le corps n’a pas été trouvé ». « Tuer une personne innocente est un crime, ce qui a été fait au corps en est un autre et une honte », a-t-il poursuivi.