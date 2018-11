Jair Bolsonaro veut transférer l'ambassade du Brésil en Israël à Jérusalem

Jair Bolsonaro, le nouveau président du Brésil. — Ricardo Moraes/AP/SIPA

Le président élu du Brésil, Jair Bolsonaro, a indiqué qu’il comptait déplacer l’ambassade de son pays en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem. Interrogé par le journal Israel Hayom sur son intention de transférer l’ambassade du Brésil vers Jérusalem, évoquée lors de sa campagne électorale, Jair Bolsonaro a estimé qu’Israël devrait être libre de choisir sa capitale.

« Lorsqu’on me demandait, lors de la campagne, si je le ferais une fois devenu président, je répondais "oui, c’est vous qui décidez quelle est la capitale d’Israël, pas les autres nations" », a-t-il déclaré dans un entretien publié jeudi par ce quotidien favorable au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Jair Bolsonaro, 63 ans, a remporté dimanche le second tour de la présidentielle brésilienne et Benjamin Netanyahu a estimé que cette élection « conduirait à une grande amitié et au renforcement des relations entre le Brésil et Israël ». Le Premier ministre israélien assistera d’ailleurs « très probablement » à la cérémonie d’investiture au Brésil en janvier.

Donald Trump a déjà reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël

La question de l’emplacement des ambassades en Israël est particulièrement sensible. L’Etat hébreu considère toute la ville de Jérusalem comme sa capitale, alors que les Palestiniens aspirent à faire de Jérusalem-Est la capitale de leur futur Etat. Pour la communauté internationale, le statut de la Ville sainte doit être négocié par les deux parties et les ambassades ne doivent pas s’y installer tant qu’un accord n’a pas été trouvé. Israël occupe Jérusalem-Est depuis la guerre de 1967 et a par la suite procédé à son annexion, jamais reconnue par la communauté internationale.

Reste que si le nouveau président du Brésil passe aux actes, le Brésil deviendrait le troisième pays à faire ce choix, après le Guatemala et surtout les Etats-Unis, dont la décision, rompant avec des décennies de diplomatie américaine, a ulcéré les Palestiniens. Le président palestinien Mahmoud Abbas a depuis coupé les ponts avec l’administration Trump.

L’ambassade américaine a été transférée de Tel-Aviv à Jérusalem le 14 mai, avant que le Guatemala et le Paraguay annoncent vouloir emboîter le pas à Washington. Asuncion a depuis fait marche arrière en annonçant le retour de son ambassade à Tel-Aviv.