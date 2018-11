Etats-Unis: La maison d'Aretha Franklin en vente pour 800.000 dollars

ETATS-UNIS La chanteuse a vécu 20 ans dans cette maison du quartier le plus huppé du Michigan...

Aretha Franklin en novembre 2017. — Andy Kropa/AP/SIPA

Une maison de Detroit où la « Reine de la Soul » Aretha Franklin, décédée en août, a vécu pendant vingt ans, a été mise en vente pour 800.000 dollars, ont indiqué mercredi des médias locaux.

La chanteuse s’était installée en 1997 dans cette maison en brique de deux étages datant des années 90 située dans une résidence sécurisée du quartier huppé de Bloomfield Township, dans la banlieue nord de la grande ville du Michigan.

Ce cinq pièces de 385 m2, qui compte une cuisine au sol de marbre et un sauna, avait été acheté 1,2 million de dollars, selon le quotidien Detroit News. Aretha Franklin avait quitté cette maison en 2017 pour s’installer dans un appartement du centre-ville.

Une trentaine de ses tenues de scène et accessoires aux enchères

Décédée le 16 août à l’âge de 76 ans des suites d’un cancer du pancréas, elle a été enterrée le 31 août après des funérailles grandioses dans sa ville bien-aimée, une cérémonie qui a duré près de huit heures.

L’icône de la musique soul est morte sans laisser de testament et ses quatre enfants devraient se partager un héritage estimé, selon les médias, à 80 millions de dollars.

Une trentaine de ses tenues de scène et accessoires vont être mises aux enchères lors d’une vente organisée les 9 et 10 novembre par la maison Julien’s. Parmi les lots proposés, estimés entre 800 et 4.000 dollars pièce, figure notamment une veste portée en septembre 1999 lors de la cérémonie de remise de la médaille nationale des Arts par le président américain de l’époque Bill Clinton.