VIDEO. Tuerie antisémite à Pittsburgh: Trump, venu se recueillir, conspué par des manifestants

« Trump : les mensonges tuent » ou encore « Les mots comptent ». Donald Trump, venu mardi se recueillir dans la synagogue de Pittsburgh où un tireur antisémite a abattu onze fidèles, a été accueilli par des manifestants opposés à sa visite dans cette ville meurtrie qui commence tout juste à enterrer ses morts. Plus de 1.500 personnes, de tous âges et confessions, ont appelé le président américain à renoncer à ses diatribes incendiaires lors d’une manifestation inédite dans un contexte aussi tragique.

Accompagné de son épouse Melania, de sa fille Ivanka, convertie au judaïsme, et de son gendre Jared Kushner arborant la kippa, le milliardaire républicain venait témoigner de la solidarité des Américains avec Pittsburgh. Dans la synagogue endeuillée Tree of Life (arbre de vie), Donald Trump a allumé une bougie pour chacune des onze victimes de l’attaque antisémite la plus meurtrière jamais perpétrée aux Etats-Unis.

Dès samedi, le locataire de la Maison Blanche a vivement condamné la tuerie et a appelé à éradiquer « le poison de l’antisémitisme ». Mais plusieurs voix lui ont reproché de désinhiber l’extrême droite avec ses discours enflammés.

"I believe the President of the United States should be able to go anywhere that he wants" says @RepTedLieu in response to Trump's trip to Pittsburgh. "What's more important is instead of using rhetoric that's divisive I hope the President tries to unify our nation" pic.twitter.com/c16kBQ4TZl