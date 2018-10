Etats-Unis: Donald Trump veut mettre fin au droit du sol, bataille constitutionnelle en vue

Donald Trump dans le Mississippi, le 2 octobre 2018. — Evan Vucci/AP/SIPA

A une semaine des élections législatives, Donald Trump relance le débat sur l’immigration. Le président américain a proposé, mercredi, de mettre fin, par décret, au droit du sol. Mais alors que ce droit, qui stipule que tout enfant né sur le territoire américain a la nationalité américaine, est inscrit dans le 14e amendement de la Constitution, un tel décret donnerait lieu à une bataille juridique encore plus féroce que celle autour du « Travel ban ».

Dans un entretien à Axios, le président affirme qu’il envisage de signer un décret pour que les enfants nés sur le sol américain de parents en situation irrégulière ne bénéficient plus de ce droit. « Nous sommes le seul pays au monde où, si une personne arrive et a un bébé, le bébé est citoyen des Etats-Unis… avec tous les avantages », affirme-t-il dans cet entretien télévisé. « C’est ridicule, c’est ridicule, il faut que cela cesse », martèle-t-il. « On m’avait toujours dit que vous aviez besoin d’un amendement constitutionnel. Vous savez quoi ? Ce n’est pas le cas », avance le président au cours de l’entretien.

Un amendement en réparation de l’esclavage

Il est important de noter que le journaliste d’Axios a posé une question théorique à Donald Trump qui a semblé surpris avant d’affirmer qu’il avait consulté son équipe juridique : « C’est en cours. Cela va se faire, avec un décret ». On ne connaît toutefois pas le degré d’avancement du projet, et il est possible que Donald Trump cherche simplement à mobiliser ses troupes avant les midterms du 6 novembre sur un sujet clivant.

Un président américain a-t-il un tel pouvoir, sans passer par le Congrès ? Personne ne sait vraiment. Le 14e amendement a été adopté en 1868 en réparation de l’esclavage, afin de faire des enfants d’esclaves des citoyens américains. Trente ans plus tard, la Cour suprême a confirmé que des enfants d’immigrés chinois bénéficiaient bien de la citoyenneté américaine.

Un vide juridique sur les enfants d’immigrés illégaux

L’interprétation du 14e ameutement fait toutefois débat : la phrase « Toute personne née aux Etats-Unis et assujettie à la juridiction des Etats-Unis, est un citoyen américain » s’applique-t-elle aux enfants de parents arrivés illégalement ? Oui, selon Jim Ho, un juge nommé par Doanld Trump : « Tout étranger, sauf un diplomate, est assujetti à la juridiction américaine car il doit respecter la loi et peut être jugé par une cour américaine. »

Jim Ho, now a judge on the 5th Circuit, wrote a concise analysis of birthright citizenship in WSJ. "Subject to the jurisdiction" is best understood to mean "Subject to US Laws"https://t.co/tzo0dxp0EZ pic.twitter.com/4yT9YsAiA2 — Josh Blackman (@JoshMBlackman) October 30, 2018

La juriste Martha Jones, rappelle toutefois que la justice n’a jamais tranché ce point précis. Si Donald Trump décidait de passer un tel décret, on devrait assister à la même bataille que lors du « Travel ban », avec de multiples appels et recours, qui se terminerait sans doute devant la Cour suprême. Cette institution, qui compte désormais cinq juges conservateurs sur neuf, avait tranché en faveur de l’administration Trump sur le « Travel ban ». Mais ce dernier était temporaire et ne revenait pas sur un amendement constitutionnel centenaire. Dans tous les cas, un tel pouvoir reste limité : comme tout décret présidentiel, il pourrait être annulé par un futur président américain.