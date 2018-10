Afrique du Sud: Le ministre de l'Intérieur victime d'un chantage à la sextape

Le ministre de l'Intérieur Malusi Gigaba. — AP/SIPA

Le ministre de l’Intérieur sud-africain Malusi Gigaba a déclaré sur Twitter ce dimanche être victime de tentatives d’extorsion et de chantage à la sextape. Il a expliqué qu’il avait décidé d’évoquer publiquement l’affaire car la vidéo circulait dans les « cercles politiques ».

« Le vol a eu lieu lorsque ma communication a été interceptée illégalement et mon téléphone a été piraté en 2016/2017 », a-t-il indiqué. Il s’agit d’une des premières fois qu’un ministre sud-africain de haut rang se révèle être l’objet de tentatives d’extorsion liées à du contenu sexuel volé.

This video has been at the centre of a number of blackmail and extortion attempts, dating back to the period immediately following my appointment as Minister of Finance, on 31 March 2017, all of which I have steadfastly refused to entertain... — Malusi Gigaba (@mgigaba) October 28, 2018

Il a refusé de payer

Malusi Gigaba, ministre des Finances de mars 2017 à février 2018 avant de devenir ministre de l’Intérieur, a refusé de céder aux exigences des malfaiteurs. « Cette vidéo a été au centre de plusieurs tentatives de chantage et d’extorsion, […] que j’ai toujours refusé de considérer », a-t-il ajouté.

I hope our nation will, someday, constructively engage with the question of whether it is correct to condone and promote the gross invasion of the privacy of others by distributing such material, more especially in the clear absence of a public interest justification... — Malusi Gigaba (@mgigaba) October 28, 2018

Le ministre dit avoir signalé l’affaire aux forces de l’ordre et aux services de renseignement. « Je saisis cette occasion pour présenter mes excuses publiquement […] au public sud-africain pour la peine et l’embarras que causera probablement une distribution plus large de ce matériel privé », a déclaré le ministre. Malusi Gigaba a décrit la fuite comme une « violation flagrante de la vie privée ».