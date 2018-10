VIDEO. Tempête en Italie : Une montée des eaux historique à Venise, neuf morts dans le pays

Venise sous les eaux, après la tempête en Italie, le 29 octobre 2018. — Andrea Merola/AP/SIPA

La France n’est pas la seule à être touchée par les inondations. Alors que les orages frappent la Corse et que la neige paralyse la Haute-Loire, à Venise, en Italie, c’est l’eau qui a envahi les rues. La « Cité des eaux » a subi des inondations historiques, bloquant même la célèbre place Saint-Marc.

L’eau est montée à 156 centimètres, ce lundi, un niveau pour lequel les passerelles en bois habituellement disposées pour permettre de circuler au sec en cas d’inondation ne sont plus sûres.

Les quelques touristes présents ont dû parcourir la ville équipés de bottes et de k-way, de l’eau jusqu’aux genoux. Une situation qui a laissé place à quelques photos étonnantes sur les réseaux sociaux.

E poi mi venite a dire che non esiste più il romanticismo #Venezia #AcquaAlta pic.twitter.com/O6Qcheon0L — pieri (@PScalett) October 29, 2018

C’est la 6e fois dans l’histoire récente de la ville que l'« acqua alta » dépasse les 150 centimètres. Dimanche, l’inondation avait obligé la ville à modifier le parcours du marathon, dont une portion s’est quand même courue les pieds dans l’eau.

Cinq morts dans tout le pays

Une grande partie de l’Italie était en état d’alerte rouge dans le Nord et les Abruzzes et orange sur une bonne partie du reste de la péninsule et en Sicile, en raison de la conjonction de vents violents, fortes précipitations et grandes marées. La tempête, qui frappe le pays depuis dimanche, a fait neuf morts, a annoncé la protection civile, tandis que de nombreuses écoles dans tout le pays restaient fermées ce mardi.

Deux personnes ont succombé quand un arbre est tombé sur leur véhicule non loin de Rome et un autre homme est mort de la même manière à Terracina, sur le littoral au sud de la capitale. Un jeune homme a été tué par la chute d’un arbre en pleine rue dans la région de Naples, selon les autorités, tandis qu’une personne âgée est décédée après la chute d’un morceau de corniche dans le nord-ouest, près de Savona.

Un homme a été tué en Vénétie (nord-est) par la chute d’un arbre, de même qu’un pompier dans le Haut Adige (nord), engagé dans des opérations de secours. Une femme a été tuée par une coulée de boue et de rochers dans sa maison dans le Trentin (nord), ont précisé les autorités.

Un autre homme a, par ailleurs, été tué lundi après-midi alors qu'il faisait du kitesurf près de Cattolica, sur la côte adriatique, une rafale de vent l'ayant projeté sur les rochers, selon la presse locale. Un homme est également porté disparu en mer face à la Calabre, son voilier ayant été retrouvé lundi sur les rochers de la côte sans personne à bord alors qu'un corps avait été vu en mer mais n'avait pu être récupéré en raison de la tempête.