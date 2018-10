Boeing tombé en mer en Indonésie: L'espoir de retrouver des survivants s'amenuise

Quelque 150 sauveteurs, dont une quarantaine de plongeurs, ont été déployés sur le site de l’accident pour retrouver des victimes et des restes de l’appareil au large de Ujung Karawang, en Indonésie, le 30 octobre 2018. — Achmad Ibrahim/AP/SIPA

Les secours n’ont pratiquement plus d’espoir de retrouver des survivants. Les 189 personnes à bord d’un Boeing 737 de la compagnie Lion Air qui s’est abîmé au large des côtes indonésiennes lundi matin sont « probablement mortes », ont-ils indiqué.

L’appareil de la compagnie indonésienne, un Boeing 737 MAX 8 entré en service en août, a disparu des radars 13 minutes après avoir décollé de Jakarta. L’avion à destination de Pangkal Pinang, une ville de l’île de Bangka au large de Sumatra, a perdu le contact avec le contrôle aérien vers 6h30 (0h30, heure française) et l’appareil a plongé en mer de Java. La compagnie aérienne a reconnu avoir dû effectuer des réparations sur l’appareil les jours précédant son dernier vol, sans préciser leur nature.

Di sosial media beredar foto ini yang menyebutkan sebagai pesawat Lion Air JT-610. Info itu tidak benar. Itu Hoax. Foto ini adalah bangkai pesawat Lion Air JT-904 yang mengalami musibah di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada 13/4/2013. Jangan menyebarkan hoax. pic.twitter.com/rkHdTfGI1d — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) October 29, 2018

Les sauveteurs ont retrouvé « des restes humains » et « il est probable que les 189 personnes (à bord) soient mortes », a déclaré le directeur opérationnel des services de secours indonésiens, Bambang Suryo Aji, au cours d’un point presse. Quelque 150 sauveteurs, dont une quarantaine de plongeurs, ont été déployés sur le site de l’accident lundi pour retrouver des victimes et des restes de l’appareil qui se trouve à une profondeur de 30 à 40 mètres. Ils vont poursuivre leurs recherches dans la nuit, a-t-il précisé.

Les boîtes noires n’ont pas encore été retrouvées

Neuf sacs avec des restes humains ont été transportés vers un hôpital géré par la police. Les sauveteurs ont aussi retrouvé des débris, dont un morceau de la queue de l’appareil avec le logo de Lion Air, des vêtements, des papiers d’identité, mais pas de boîte noire, ont indiqué les secours.

L’avion transportait au total 189 personnes, selon le Comité de sécurité des transports nationaux (NTSC) : 178 passagers adultes, un enfant, deux bébés, deux pilotes et six personnels de cabine. A l’aéroport de Pangkal Pinang des images montraient des scènes déchirantes de familles de passagers pleurant et s’enlaçant pour se réconforter.

Un ancien cycliste italien parmi les passagers

Contactée par téléphone, Ermayati pleure son mari Muhammed Syafii, âgé de 45 ans qui était à bord : « ce matin il a appelé pour prendre des nouvelles de son fils cadet », et ce fut le dernier contact, se lamente-t-elle. A l’aéroport de Jakarta, Zainal Abidin attend désespérément des nouvelles de sa fille : « Si ma fille est morte j’espère seulement qu’elle sera enterrée convenablement », dit-elle à l’AFP.

L’ancien coureur cycliste italien Andrea Manfredi, 26 ans, figurait parmi les passagers du vol, a indiqué le ministère italien des Affaires étrangères. Il laisse « le souvenir d’un homme amoureux de son sport », a déclaré dans un communiqué son ancienne équipe, Bardiani CSF.

Plus de 11.000 heures de vol

Le site de suivi des vols Flightradar montre sur une carte la trajectoire de l’appareil qui après son décollage sur un cap sud-ouest vire largement par le sud sur 180 degrés avant de mettre le cap au nord-est. Mais le tracé s’interrompt soudainement au-dessus de la mer de Java, non loin de la côte.

Le transporteur aérien a précisé que le pilote et le copilote avaient plus de 11.000 heures de vol à eux deux. Boeing, qui a livré l’appareil, s’est déclaré « profondément peiné », dans un communiqué. Le constructeur aérien s’est dit « prêt à fournir une assistance technique à l’enquête sur l’accident ».