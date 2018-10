Les infos immanquables du jour: Alerte météo, départ de Merkel et «Une famille formidable»

La série «Une famille formidable» s’arrête après 26 ans d’existence. — PIERRE GUIBERT / PANAMA PRODUCT

Il fait (très) froid, le ciel est gris, il fait nuit (trop) tôt... Mais heureusement voici votre rayon de soleil quotidien. Que vous soyez à Pornic ou à Epinal, voici les infos immanquables.

L'article le plus lu du jour: Météo-France place 28 départements en vigilance orange neige-verglas, la Corse en alerte rouge aux vents violents

Un avant-goût de l’hiver ce lundi. Vingt-huit départements ont été placés en vigilance orange neige-verglas par Météo France. La Corse, elle, est concernée par une alerte rouge pour vents violents, orages et vagues-submersion. « En Corse, un épisode tempétueux assez généralisé (lié à la dépression baptisée Adrian) balaiera l’ensemble de l’île entre cet après-midi et ce soir » ajoute le service de météorologie.

L'article le plus partagé du jour: Angela Merkel se retira de la chancellerie en 2021

Une décision prise au lendemain d’un cuisant revers aux élections régionales en Hesse. Angela Merkel a confirmé qu’elle renoncerait à la présidence de son parti chrétien-démocrate (CDU) en décembre et qu’elle allait se retirer de la chancellerie à l’issue de son quatrième et dernier mandat en 2021. « Aujourd’hui, il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre », a dit la chancelière allemande, après des mois de crises gouvernementales .

L'interview à lire du jour: «Il existe un risque que Bolsonaro opère un virage autoritaire»

Le « mythe » est devenu réalité. Surnommé ainsi par ses soutiens, Jair Bolsonaro a remporté l’élection présidentielle au Brésil, avec 55% des voix au second tour dimanche. Son arrivée au pouvoir suscite de nombreuses craintes au regard de ses déclarations racistes, misogynes, homophobes et anti-démocratiques au fil de la campagne. 20 Minutes a interrogé Frédéric Louault, professeur à l’Université libre de Bruxelles et spécialiste du Brésil, au sujet de l’ascension fulgurante du candidat d’extrême droite et de ses futures marges de manoeuvre en tant que président.

La fin d’une époque. Le week-end dernier, on apprenait que la 15e saison d'Une famille formidable, diffusée prochainement sur TF1, serait la dernière. Après 26 ans d’existence, la famille Beaumont s’apprête donc à tirer sa révérence. Une annonce qui a attristé de nombreux fans, mais sans un certain soulagement, à en juger les nombreux témoignages des lecteurs de 20 Minutes, qui ont répondu à notre appel. A lire par ici.