VIDEO. Indonésie: Un avion transportant 188 personnes s'abîme au large des côtes

Un vol intérieur de la compagnie aérienne indonésienne à bas coût Lion Air s’est abîmé lundi matin au large des côtes indonésiennes peu après son décollage de Jakarta, a annoncé l’agence indonésienne chargée des recherches.

« L’avion s’est écrasé dans l’eau », a déclaré Yusuf Latif, porte-parole des sauveteurs. « Nous sommes toujours en train de chercher les restes de l’appareil », a-t-il ajouté en précisant que le Boeing était dans une zone d'une profondeur de 30 à 40 mètres.

JUST IN: Indonesia's crashed Lion Air jet had 188 people on board, ministry says

Sindu Rahayu, directeur général de l'aviation civile au ministère des Transports, a annoncé dans un autre communiqué que l'avion transportait 178 passagers adultes, un enfant et deux bébés ainsi que deux pilotes et cinq personnels de cabine.

#UPDATE An Indonesian Lion Air passenger plane goes missing shortly after taking off from Jakarta, an aviation authority official says, adding “Lion Air JT 610 has lost contact ” and a search and rescue operation is underway pic.twitter.com/7cDkNQvr77